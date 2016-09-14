У Литвы один способ сохранить транзит грузов - переехать на Чёрное море

Литва, лишившаяся российского и белорусского транзита грузов, планирует переориентировать Клайпедский порт на Украину и Турцию.

По мнению Василия Колташова, руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества, из этой затеи вряд ли что-то выйдет, поскольку порт расположен "не на том море":

"Если Литва перебазирует этот порт на Черное море, она легко сможет решить эту проблему и выйти на рынки Украины и Турции. Все, кто придумывает эти инициативы, к сожалению, плохо понимают, что география — это не просто наука, а еще и действительность", — рассказал Колташов в интервью порталу Baltnews.

Впрочем, у Литвы есть еще один вариант, считает Колташов, — транзит через польскую территорию, что существенно увеличит транспортные расходы.

"Нельзя рассчитывать на то, что страны, в отношении которых велась недружественная политика, будут пропускать к Литве потоки товаров. Литве стоит приготовиться к тому, что она будет терять нагрузку для порта", — подытожил эксперт.

Напомним, что грузопоток через страны Балтии — основной способ их "заработка" — падает с 2016 года.

Вот, что об этом рассказывала тогда "Правда.Ру"

Страны Балтии теряют грузопотоки

Русофобская политика государств должна иметь экономические последствия. Это демонстрирует Россия на примере отмены транзита нефти и других грузов через порты Прибалтики. Украина тоже может не сомневаться в скором закрытии ее транзитной газовой кормушки. Но один вопрос все же остается. Как жить будете после 2020 года, уважаемые "маленькие", но "гордые" республики?

Труба пошла в обход Прибалтики

К 2018 году российские нефтепродукты покинут порты Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва), заявил на совещании у президента глава "Транснефти" Николай Токарев. Он отметил, что грузооборот в портах региона снизился за год с порядка девяти миллионов тонн нефтепродуктов до пяти миллионов тонн. "Мы переориентируем грузопотоки с прибалтийских портов: Вентспилса, Риги, — на наши балтийские порты, это Усть-Луга и Приморск, а также на Новороссийск", — сказал Николай Токарев.

Заметим, что через Вентспилс до развала СССР переваливалось более 30 миллионов тонн российской нефти и нефтепродуктов в год (сегодня — два миллиона тонн). Еще совсем недавно Латвия зарабатывала на этом до десяти процентов бюджета республики. Хотя Николай Токарев и не сказал, но эстонский Таллин и литовская Клайпеда тоже пострадали. Усть-Луга забрала на себя все потоки российского мазута, шедшие через эти порты на экспорт.

Железная дорога тоже

Российские уголь, минеральные удобрения, контейнерные перевозки тоже покидают прибалтийские порты. Например, крупнейший агрохимический холдинг "Фосагро" ушел из эстонского порта Мууга и Риги и теперь экспортирует удобрения через терминал в Усть-Луге. Литовская Клайпеда пока себя чувствует более уверенно, она надеется на перевалку нефтепродуктов белорусских НПЗ, а также продукции "Белкалия".

Но если Литва будет продолжать деструктивную политику по белорусской АЭС в Островце, то Александр Лукашенко переориентирует перевалку на российские порты. Кроме того, Литва пока еще сидит на газовом транзите в Калининградскую область, но "Северный поток" позволяет лишить Литву и этого источника доходов. Так что правительству Буткявичюса предстоит решить очень серьезные задачи. Насколько оно готово, покажет время. Хотя не исключено и предложение ввести дополнительные санкции в отношении России за неиспользование ею литовских портов.

Эстония и Латвия особенно в тяжелом положении

Латвия и Эстония стоят перед непростой задачей содержания своих железных дорог в связи с сокращением перевозок. В заявлениях прессе председателя АО "Латвияс дзелзцельш" (ЛДз) Эдвина Берзиньша говорится, что его ведомство ищет новых клиентов, в частности в Китае и Казахстане. Спросим себя, а куда Китай и Казахстан собрались поставлять свои грузы транзитом через Латвию? Есть, конечно, путь в Скандинавию по ветке "Нового шелкового пути". Но Россия может создать более благоприятные условия для транзита, новая железнодорожная ветка от Усть-Луги уже строится. Конкуренцию Латвии будет создать легко, потому что по закону ЛДз обязаны продавать свои услуги по максимально (!) возможной цене, устанавливаемой "незаинтересованными лицами", которые делают предприятие недоговороспособным.

Иначе как политическими мотивами это не объяснить. Цель — не дать России выгодно торговать, под лозунгом: "Куда она денется без нашей инфраструктуры". Заметим, что вовсе не вашей — эта инфраструктура была построена в СССР. "Русские оккупанты" всячески вытаскивали из убожества и отсталости прибалтийские республики, в том числе развивая порты и транзитную инфраструктуру, часто в ущерб собственным российским портам.

Не менее драматично обстоят дела с эстонским железнодорожным транзитом. По словам главы железнодорожной компании Eesti Raudtee Сулева Лоо, сокращение транзита в апреле вдвое стало "драматичным и неожиданным". Это не только потери бюджета, но и рабочих мест, считает Лоо. И хотя он видит в этих изменениях экономический подтекст (мол, Россия стала меньше торговать), это не так (Россия стала больше торговать нефтью, газом и удобрениями). Решение России было политическим и совершенно справедливым ответом на те непристойности в отношении русских, россиян и их президента, которые несутся из уст прибалтийских президентов и премьеров.

Привыкшие к халяве, пойдут на поклон к Китаю?

Все дело в том, что прибалтийские государства не субъекты международного права. Они, как могут, выслуживаются перед Вашингтоном и Брюсселем. Их национальная идея — навредить Москве. С такой идеей не удивительно, что эстонцы, латыши и литовцы вымирают или уезжают. И все вроде бы довольны. Не нам их судить. Но есть одно маленькое "но". К 2020 году ЕС перестанет финансировать Латвию, Эстонию и Литву по программе структурного выравнивания (вдумайтесь, 20 процентов формирования бюджета идет безвозмездно за счет фондов ЕС).

Лишившись евродотаций, прибалтийские государства получат дефициты государственных платежных балансов в 20-25 процентов бюджета. Учитывая сокращение объема российского транзита и закрытие рынков сбыта их собственной продукции в России, речь фактически идет о дефолте, по масштабу в разы превосходящем пресловутую Великую депрессию в США. И на чем вы подниматься будете, привыкшие к халяве прибалты?

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