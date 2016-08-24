Первый президент Украины: Россию нам надо давить санкциями

Первый президент Украины, представляющий Киев в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе, Леонид Кравчук призвал применить к России силу санкций.

Прямо так и заявил:

"придет время, когда Украина скажет: "Давайте не будем играться в политику, а применим к агрессору силу не войны, а силу санкций".

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает эти слова "признаком возрастных изменений". О чём и сообщил радиостанции "Говорит Москва".

Азаров отметил, что Кравчук "и раньше не отличался особым здравомыслием, а сейчас тем более".

И призвал относиться с пониманием "к преклонному возрасту" политика, "из-за того, что уже есть отрыв от реальности, от земли, парение какое-то".

К слову, Кравчук был первым и едва ли не единственным украинским политиком, признавшим, что Крым — это Россия.

Напомним, что об этом писала "Правда.Ру":

Первый президент Украины: Крым — это Россия

Первый президент Украины Леонид Кравчук признал, что Крымский полуостров официально является частью России, сообщает агентство УНН.

"Крым втянули в свою орбиту, он уже является частью российской федеральной системы. Это фактически уже Россия", — заявил Кравчук, добавив, что возвращения полуострова в состав Украины придется ждать очень долго. По его словам, Донбасс под контроль киевских властей вернется обязательно.

Напомним, 22 августа Кравчук заявил, что Россия может прекратить свое существование, если "в Кремле к кому-то придет сумасшедшая идея подчинить себе Украину". Экс-президент отметил, что Украина в случае угрозы своей независимости "не сдастся". Он также сообщил, что у двух соседних стран сейчас становится все меньше общего.

Ранее Кравчук прогнозировал, что затянувшийся политический и экономический кризис на Украине может завершиться "очень и очень плохо" — "последней революцией".