В Польше считают, что Россия представляет угрозу для ЕС

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил с заявлением, в котором назвал Россию угрозой для Евросоюза. Такое мнение польский политик высказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Когда вы смотрите на Восток, это пространство организовано одним игроком - Россией. Поэтому мы говорим здесь скорее о защите, потому что со стороны России исходит угроза Европейскому союзу и ряду стран - членов ЕС: странам Прибалтики, Эстонии, Польше, Румынии", - заявил Чапутович.

Глава польского МИД подчеркнул, что "Россия доказала, что она использует силу, чтобы преследовать свои национальные интересы".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что министерство иностранных дел Польши регулярно выступает с критикой России.

Вчера глава дипломатического ведомства Польши в эфире TVN24 призвал Россию задуматься о том, стоит ли продолжать нынешнюю политику.

Такое заявление глава ведомства сделал исходя из тенденции укрепления восточного фланга НАТО. По его мнению, в этой ситуации у Москвы только один путь — отказ от державной политики и риторики периода холодной войны. Это поможет снизить напряженность сложившейся обстановки.

"Я ожидал бы скорее рефлексии с российской стороны, потому что те решения, которые НАТО сегодня и вчера приняло, являются как раз реакцией на агрессивное поведение России в последние годы", — сообщил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

Напомним, что в начале 2015 года несколько кораблей НАТО зашли в акваторию Черного моря для "обеспечения мира и стабильности в регионе", а уже через пару месяцев военно-политический союз проводил учения в Черном море по борьбе с кораблями противника и отражению ракетных атак.

По мнению министра иностранных дел Польши, Россия уже с 2008 года хотела изменить архитектуру безопасности в Европе — это был план Медведева, в котором он пытался создать "какой-то концерт держав из XIX века".

В заключение интервью польский политик обозначил, что у России есть два пути: либо продолжать усиление риторики периода холодной войны и вести дело к дальнейшему росту напряженности, либо отказаться от державной политики и начать сотрудничать с Польшей.

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