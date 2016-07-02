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Источник Правда.Ру

Глава МИД Польши выступил за восстановление диалога с Россией

Мир » Европа » Восточная Европа

Яцек Чапутович, глава МИД Польши, сожалеет, что у его страны сложились "напряженные" отношения с Россией и заявляет, что "хотел бы их улучшения".

Первым шагом для этого, по словам главы польской дипломатии, могла бы стать его встреча с "российским коллегой" Сергеем Лавровым.

В интервью РБК Чапутович сказал, что уже общался с Лавровым в мае прошлого года и "готов побеседовать с ним вновь". Более того, глава польского МИД уверен, что "устранить возникшее недопонимание" может совместная работа историков двух стран над архивными документами Великой Отечественной войны.

"Мы хотели бы провести общий анализ документов, прийти к общему пониманию исторических фактов и наших взаимоотношений", — сказал дипломат, и призвал Москву открыть доступ к архивам.

Эти заявления, прозвучавшие после февральского призыва экс-президента Леха Валенсы "дружить с Москвой, чтобы сотрясти коллективный Запад", дают основания полагать, что Польша на самом деле готова начать выстраивать отношения с Россией на основе конструктивного диалога.

К слову, то, что новый курс отношений с Россией Польше указал именно Лех Валенса — можно расценить как свидетельство готовности признавать прошлые ошибки. Ведь во время пребывания Валенсы на посту президента и началось стремительное ухудшение этих самых отношений.

Напомним, что тогда о нем рассказывала "Правда.Ру".

"Боевой" Лех Валенса советует США сбивать российские самолеты

Нельзя оставлять без ответа "агрессивные действия" России, учит США экс-президент Польши Лех Валенса: вот сам бы он сбил российские самолеты, окажись на на месте командира американского эсминца. А до военного конфликта это бы не довело, рассуждает бывший польский лидер: Москве война не по карману.

"Если бы я был командующим на этом корабле, и если бы эти самолеты над нами пролетели, я бы сбил их. Но не так, чтобы убить пилотов. Я бы выстрелил по крылу", заявил он, комментируя близкие контакты ВКС РФ и американских эсминцев.

Об этом Лех Валенса, некогда возглавивший "борьбу с коммунизмом" в своей стране, рассказал в эксклюзивном интервью Radio Free Europe, утверждая, что он-то знает, как нужно отвечать на"возрастающую русскую угрозу". "Мы должны быть решительны, мы не должны терпеть такое поведение, потому что иначе они победят", — заявил Валенса.

При этом Валенса уверен, что такие действия не положили бы начало военному конфликту. "Какой конфликт? Никто не хочет конфликта, в том числе и Россия. Она стремится добиться победы шантажом и устрашением. Россия не может позволить себе конфликт, это слишком дорого".

Все эти громкие фразы польский экс-президент проговорил накануне саммита НАТО, который пройдет в Варшаве 8-9 июля. По сообщениям организатора, на встрече соберутся 28 делегаций из стран-членов НАТО, 26 делегаций государств-партнеров, представители Евросоюза, ООН, Всемирного банка — всего на данный момент около 2 тысяч человек.

Как сообщала Правду. Ру, одной из тем обсуждения на саммите будет вопрос "дальнейшее сдерживание России". Об этом заявила Виктория Нуланд. "В преддверии саммита в Варшаве союзники формализуют более устойчивый подход к сдерживанию (РФ), включая присутствие на востоке (НАТО), чтобы снизить время реагирование на любую агрессию", — заявила помощник госсекретаря США на слушаниях в сенате.

Однако еще до начала саммита планируется провести заседания Совета Россия-НАТО, о чем заявил глава альянса Йенс Столтенберг, выступая на лекции в в библиотеке Варшавского университета. "НАТО не ищет конфронтации с РФ. Мы не хотим новой "холодной войны", — сказал он.

Темы польша мид польши лех валенса яцек чапутович диалог с россией
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