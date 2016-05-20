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Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Источник Правда.Ру

FT и NYT - МИДу РФ: пишем, что хотим и не вам нам указывать

Мир » Европа » Евросоюз

Успехи российских врачей в лечении больных с коронавирусной инфекцией, благодаря чему у нас один из самых низких показателей смертности по пандемии, вызвали сомнения на Западе. 

"Не может быть! Они как всегда врут!", - решили где-то там.

Несколько дней назад газеты сразу два авторитетных в мире СМИ — The Financial Times и The New York Times — опубликовали материалы, в которых говорилось о том, что, якобы, в России реальная статистика смертности от коронавируса значительно выше "официальных данных".

Что написали

 В начале мая газета The Financial Times опубликовала материал, в котором говорилось, что

  • по итогам апреля в Москве и Санкт-Петербурге скончалось на 2073 человека больше, чем в среднем за предыдущие пять лет.
  • при этом от COVID-19 скончались всего 629 пациентов, а остальные случаи летального исхода якобы остались неучтенными.

Аналогичная публикация появилась и в The New York Times.

Кстати, принципами работы последних крайне возмущен президент Трамп. Подробнее об этом - здесь.

Мнение официальных лиц в России

МИД России назвал публикации "очередным сенсационным антироссийским фейком" и попыткой отвлечь американцев от проблем Запада.

В депздраве Москвы указали, что некорректно сравнивать показатели общей смертности в месячной динамике.

МИД направил в издания письма с требованием опровергнуть недостоверные статьи. По словам Марии Захаровой, после этого будет принято решение о дальнейшей судьбе этих американских газет в России.

Опровержения не будет

В газете The New York Times считают достоверными свои материалы о статистике по коронавирусу в России. Об этом 14 мая заявила вице-президент издания по коммуникациям Даниэль Роадс.

По ее словам, статьи основаны на данных, опубликованных "официальным государственным ведомством, и на интервью с экспертами государственных институтов".

"Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются", — цитирует ее "Интерфакс".

 Впрочем, ничего принципиально нового не произошло. Публикации из серии highly likely - это "коронная фишка" "западных партнеров".

И началось это задолго даже до "отравления Скрипалей". 

Вот, к примеру только один случай из 2006 года,о котором писала "Правда.Ру". 

Euronews опять солгал. МИД России требует извинений

Представитель МИД Мария Захарова заявила о том, что в министерстве ждут извинений от телеканала Euronews за материал о депортации крымских татар.

В данном случае речь идет о расхождениях в русскоязычном и англоязычном тексте о депортации, опубликованном накануне. По данным Forbes, в тексте на русском языке написано: "Более 200 тысяч татар были депортированы из Крыма с 18 по 20 мая 1944 года. Всего насильственному переселению по подозрениям в сотрудничестве с немцами подверглись представители 20 этнических групп, в том числе — крымские татары, чеченцы и армяне".

В англоязычной версии говорится о том, что "крымские татары помнят великую трагедию своей нации, устроенную Сталиным в мае 1944 года массовую депортацию более чем двух миллионов мужчин, женщин и детей".

Опечаткой данное расхождение не является — "два миллиона" в англоязычном тексте написано буквами, отмечает представитель МИД. Там также написано, что в "оккупированном Крыму", в частности в Бахчисарае, запрещены памятные мероприятия по случаю годовщины депортации, отметила она.

Это не первый случай недостоверного информирования со стороны западных СМИ. Правда.Ру ранее писала, что СNN и FoxNews сообщили, что четыре российские ракеты не долетели до Сирии, а упали в Иране. И хотя очень быстро новость опровергли и российское министерство обороны и Иран, то воодушевление и смак, с которым этот фейк подхватили мировые СМИ, просто не описать. Заметим, что ни СNN, ни FoxNews так и не дали опровержения/

Можно вспомнить и более ранний вброс о гибели мирных жителей в Сирии. Особенно старалась влиятельная Euronews, тиражируя заявления сирийской оппозиции о том, что первые российские авиаудары в Сирии якобы привели к гибели 36 мирных жителей, среди которых были дети.

Оказалось, что к сюжету телекомпании о российской вертолетной атаке (сюжет был просто украден с youtube) просто прикрепили возню спасателей в белых касках, разбирающих какие-то завалы и эвакуирующих раненых, в одном из палестинских поселений.

Позже этот вброс продолжал тиражировать влиятельный телеканал "Аль-Арабия", базирующийся в Дубае. "Многие страны — члены ООН, включая Саудовскую Аравию, выразили озабоченность тем, что в результате российских ударов по Сирии, особенно по густонаселенным районам (в провинциях) Хомс и Хама, как сообщается, погибли 36 гражданских лиц", — сообщил телеканал. Как мы видим, на этой "новости" обосновывалась политическая реакция на высшем уровне.

Британские "независимая" телекомпания ВВС и Daily Mail сообщили 10 октября о якобы сбитом турецкими ВВС российском самолете. "Российский самолет сбит турецкими вооруженными силами, после того как самолеты вторглись в воздушное пространство страны во время бомбардировки Сирии", — напугала Daily Mail. И только под статьей мелким шрифтом написано, что это информация из социальных сетей, ссылающихся на неподтвержденные отчеты. То есть, из серии сарафанное радио сказало.

По картинке — оказалось, что обломки эти принадлежали сбитому в 2011 году вертолету Ми-17 афганских ВВС, а фотография обломков была опубликована на официальном сайте ВВС США.

"Что вы удивляетесь, если даже пресс-секретарь госдепа США ссылается на интернет, на Сеть", — сказал Правде. Ру Алексей Казаков, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. — Это говорит не только о непрофессионализме, это еще раз подтверждает, что против России идет информационная идеологическая война. Поэтому и даются поручения тем информационным источникам, которые имеют рейтинг, и им хорошо платят".

"Это еще раз говорит о том, что один из главных фронтов у нас сегодня — это информационно-идеологический, и журналисты выходят на первый план в этой борьбе, — отметил депутат. — И мы должны активнее проявлять здесь свою позицию.

Можно добавить, что уровень западной политики, к сожалению, скатился уже ниже плинтуса. Если раньше всякие глупости поручалось озвучивать вассальным государствам, то сегодня это уже делается и на солидном европейском уровне, но пока хотя бы еще на уровне СМИ".

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