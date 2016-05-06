Турецкий лидер Тайип Эрдоган планирует обсудить кризис в Идлибе с президентом России Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Встреча лидеров состоится 5 марта. Решение о проведении встречи было принято из-за обострения ситуации в регионе. Эксперты утверждают, что на встрече будут обсуждаться столкновения России и Турции в Сирии.
В ООН шокированы сообщениями о гибели мирных жителей при ударах по лагерю беженцев в сирийской провинции Идлиб.
Заместитель генсека ООН Стивен О'Брайен заявил, что "предварительные сообщения свидетельствуют по меньшей мере о 30 убитых и более 80 раненых, среди них много женщин и детей".
Представитель генсека призвал немедленно провести расследование обстоятельств произошедшего. "Если выяснится, что эта грубейшая атака была нацелена на гражданскую инфраструктуру, это может быть военным преступлением", - отмечается в сообщении.
Как пишет РИА Новости, ранее пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест также заявлял, что США непричастны к авиаудару по лагерю беженцев на севере Сирии. "Самолеты США или коалиции не ведут операции в этом регионе", - сказал Эрнест.
На вопрос, кто мог осуществить авиаудары, представитель Вашингтона ответить не смог. Однако, по его словам, в прошлом подобные удары наносили сирийские власти.
Согласно данным российского Центра по примирению в Сирии, за сутки было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения боевых действий: десять произошли в провинции Алеппо, четыре - в провинции Латакия. Об инцидентах в Идлиб информации нет.
Напомним, как сообщала Правда.Ру, с 27 февраля в Сирии действует режим прекращения огня, военные действия продолжаются только в отношении террористов. Договорённость о перемирии была достигнута 22 февраля в ходе консультаций России и США. О том, как проходили переговоры рассказал президент РФ Владимир Путин.
Перемирие, однако, не распространяется на запрещенные в России и ряде других стран террористические организации "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра" (сирийское подразделение "Аль-Каиды") и другие формирования, признанные Советом безопасности ООН террористическими.
По оценкам наблюдателей, перемирие в Сирии создает благоприятные предпосылки для начала переговоров в Женеве. За последнее время во многих сирийских регионах оппозиционные группы прекратили вооруженные сопротивление.
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