Солдаты НАТО замерзли на ученияx у границ России

Словенские военнослужащие, участвовавшие в учениях НАТО "Trident Juncture", пожаловались на несоответствие униформы погоде. Учения прошли на территории Норвегии с 25 октября по 7 ноября, температура воздуха колебалась от -23 до +7 градусов.

Отмечалось, что никто из 232 словенцев не получил обморожений и каких-либо травм, несмотря на жалобы о том, что обмундирование и обувь не защитили их от норвежских влаги и холода. Министр обороны Словении обещал расследовать ситуацию. Отмечается, что пара обуви военнослужащих стоит 80 долларов (5400 рублей).

Напомним, в учениях НАТО приняли участие представители 31 страны (29 членов НАТО, Шведция и Финляндия). По данным СМИ, всего было задействовано 50 тысяч солдат, 250 единиц авиатехники, 65 боевых кораблей и свыше 10 тысяч единиц сухопутной военной техники. По легенде учений, враждебные силы вторглись на территорию Норвегии с юга, их роль исполнили морские пехотинцы США, Норвегии, Шведции и Канады, а силы НАТО давали отпор.

По словам полковника США Бэна Сакриссона, манёвры носят "исключительно оборонительных характер" и никакого отношения к России не имеют.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о массовом сбое международной системы навигации GPS, произошедшем на учениях "Trident Juncture". А также о том, что норвежцы остались недовольны учениями НАТО.

Фото: iimef. marines.mil

Читайте также:

Москва отправила наблюдателей на учения НАТО по войне с Россией