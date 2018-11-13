Словенские военнослужащие, участвовавшие в учениях НАТО "Trident Juncture", пожаловались на несоответствие униформы погоде. Учения прошли на территории Норвегии с 25 октября по 7 ноября, температура воздуха колебалась от -23 до +7 градусов.
Отмечалось, что никто из 232 словенцев не получил обморожений и каких-либо травм, несмотря на жалобы о том, что обмундирование и обувь не защитили их от норвежских влаги и холода. Министр обороны Словении обещал расследовать ситуацию. Отмечается, что пара обуви военнослужащих стоит 80 долларов (5400 рублей).
Напомним, в учениях НАТО приняли участие представители 31 страны (29 членов НАТО, Шведция и Финляндия). По данным СМИ, всего было задействовано 50 тысяч солдат, 250 единиц авиатехники, 65 боевых кораблей и свыше 10 тысяч единиц сухопутной военной техники. По легенде учений, враждебные силы вторглись на территорию Норвегии с юга, их роль исполнили морские пехотинцы США, Норвегии, Шведции и Канады, а силы НАТО давали отпор.
По словам полковника США Бэна Сакриссона, манёвры носят "исключительно оборонительных характер" и никакого отношения к России не имеют.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о массовом сбое международной системы навигации GPS, произошедшем на учениях "Trident Juncture". А также о том, что норвежцы остались недовольны учениями НАТО.
Фото: iimef. marines.mil
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