Саакашвили обозвал Порошенко "мелким барыгой"

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил свое отношение к действующему президенту Украину Петру Порошенко и оценил его шансы на ближайших выборах главы государства в 2019 году, передает Страна.ua.

«Порошенко - это мелкий бессарабский барыга [...] Это человек, который пришел в политику делать деньги. Вся политика Порошенко - это "купи - продай". Вся его политика - это торговля людьми, уголовными делами, интересами страны», - отозвался Саакашвили об украинском лидере.

Бывший глава Грузии рассказал, что давно следит за Порошенко - с 1980 года, когда они вместе учились в Киевском университете на факультете международных отношений.

«У нас было много общих друзей и знакомых, но реально это человек, который тогда интересовался только деньгами. А я деньгами не интересовался, у меня были состоятельные родители [...] Порошенко был бизнесменом, он не учился, а зарабатывал. И не отличался чистоплотностью в бизнесе, обманывал и кидал людей», - рассказал Саакашвили.

Он добавил, что у Порошенко нет никаких шансов на победу в президентской гонке-22019 на Украине. «У людей есть чувство самосохранения. [...] У Порошенко шансов нет. [...] Я знаю, что происходит в "Блоке Петра Порошенко", они там все говорят, что уходят в оппозицию. Даже Порошенко не верит в свою победу», - подытожил экс-президент Грузии.

Источник фото: facebook.com

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