Шестой флот США отправил к Крым эсминец. Он на прицеле

ВМС США опубликовала в своем Twitter-аккаунте информацию о вхождении эсминца USS Carney в акваторию Черного моря. Сообщается, что это нужно «для проведения операций по обеспечению безопасности и расширения взаимодействия с партнерами и союзниками в регионе».

«Прибытие Carney в Черное море демонстрирует нашу сохраняющуюся приверженность безопасности и стабильности в регионе. То время, которое мы проведем там, поможет нам повысить совместимость с другими флотами, а также усовершенствовать процесс обмена информацией и опытом между партнерскими государствами»,- цитирует командира эсминца Тайсона Янга "Коммерсант".

Напоминим, ранее стало известно, что вооруженный крылатыми ракетами эсминец "Джейсон Данхэм" войдет в Черное море и будет проводить маневры возле Украины и Крыма.

Как сообщили собеседники Politonline.ru в Министерстве обороны России, Черноморский флот, системы "Бастион" и авиация РФ будет внимательно следить за кораблем НАТО, который, фактически, окажется на прицеле российских боевых систем.

Шестой флот США заявляет, что "присутствие корабля в Черном море продемонстрирует приверженность США к тесному сотрудничеству с союзниками для укрепления морской безопасности и стабильности".

Напомним, что еще в начале 2015 года флот США и то, что можно назвать движущимися остатками флота Украины уже проводили военные учения в Черном море - с участием скандально известного эсминца "Дональд Кук". Он, напомним, оснащен системой ПРО "Иджис" и крылатыми ракетами "Томагавк". Почему скандально известного?

Источник фото: википедия

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