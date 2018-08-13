Шестой флот США отправил к Крым эсминец. Он на прицеле

ВМС США опубликовала в своем Twitter-аккаунте информацию о вхождении эсминца USS Carney в акваторию Черного моря. Сообщается, что это нужно «для проведения операций по обеспечению безопасности и расширения взаимодействия с партнерами и союзниками в регионе».
«Прибытие Carney в Черное море демонстрирует нашу сохраняющуюся приверженность безопасности и стабильности в регионе. То время, которое мы проведем там, поможет нам повысить совместимость с другими флотами, а также усовершенствовать процесс обмена информацией и опытом между партнерскими государствами»,- цитирует командира эсминца Тайсона Янга "Коммерсант".
Напоминим, ранее стало известно, что вооруженный крылатыми ракетами эсминец "Джейсон Данхэм" войдет в Черное море и будет проводить маневры возле Украины и Крыма.
Как сообщили собеседники Politonline.ru в Министерстве обороны России, Черноморский флот, системы "Бастион" и авиация РФ будет внимательно следить за кораблем НАТО, который, фактически, окажется на прицеле российских боевых систем.
Шестой флот США заявляет, что "присутствие корабля в Черном море продемонстрирует приверженность США к тесному сотрудничеству с союзниками для укрепления морской безопасности и стабильности".
Напомним, что еще в начале 2015 года флот США и то, что можно назвать движущимися остатками флота Украины уже проводили военные учения в Черном море - с участием скандально известного эсминца "Дональд Кук". Он, напомним, оснащен системой ПРО "Иджис" и крылатыми ракетами "Томагавк". Почему скандально известного?
Источник фото: википедия
Читайте также:
Россия возьмет "на мушку" ракетный эсминец США в Черном море
Богатейший человек в мире спустил на воду корабль ВМС США
"Крылатые бомбы" поступили на вооружение ВМС США
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Пентагон и НАТО инициировали в СМИ истерику об увеличении российской военно-морской активности в Северной Атлантике и Средиземном море.
Заставить олигархов делиться сверхдоходами - это необходимое, но недостаточное условие для проведения экономических реформ в РФ, сказал "Правде.Ру" эксперт.
Военные моряки РФ смогли отследить субмарину ВМС США, условно утопили ее и записали ее акустические параметры "на будущее" - чтобы быстро уничтожить
Новый пакет санкций, который анонсирован Соединенными Штатами в адрес России, породил дискуссию: российская элита благословила Путина даже на войну с Америкой.