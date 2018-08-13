NASA не хочет остаться без российских двигателей РД-180

Заявление председателя комитета СФ по бюджету Сергея Рябухина о возможных встречных мерах в ответ на новые санкции США не осталось без внимания американской стороны. Напомним, что среди предполагаемых ограничений Рябухин обозначил и поставки в США ракетных двигателей РД-180.

Директор Американского национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн сделал заявление о том, что в США предпринимаются попытки добиться автономии в этом вопросе. Об этом сообщает RT. Однако на сегодняшний день, как известно, им не удается обойтись без РД-180, которые задействованы на первой ступени ракет Atlas 5 для полётов в космос американских астронавтов.

Брайденстайн подчеркнул, что "не желая оставаться зависимой", вместе с тем, США поддерживают партнерские отношения между государствами. По его словам, уникальность NASA в том, что, даже когда понимание между странами теряется, организация по-прежнему поддерживает эти отношения, поскольку граждане США находятся на Международной космической станции. А попадают они туда, соответственно, с помощью российской ракеты "Союз".

Между тем, как ранее сообщали РИА Новости, Брайденстайн подтвердил готовность к первой встрече в октябре нынешнего года с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Что касается запрета на въезд Рогозина в Америку, директор NASA ответил, что проводится работа по "сохранению отношений с учетом ограничений", добавив, что ситуация разрешима. Правда, как именно, он не уточнил.

"Правда.Ру" ранее побеседовала с научным руководителем Института космической политики Иваном Моисеевым, задав эксперту закономерный вопрос: может ли в нынешней ситуации новый контракт о поставке ракетных двигателей РД-180 НПО "Энергомаш" американскому предприятию попасть под контрсанкционный закон РФ.

"Отказ от продажи ракетных двигателей РД-180 в первую очередь нанесет большой вред "Энергомашу", всему отечественному двигателестроению и России в целом, а Америка этого не почувствует". "Все зарубежные сделки такой категории — это постановления правительства, за это Россия получает деньги. Плюс еще репутацию. Если мы отменим контракт, репутация будет ослабляться, и следующие сделки заключаться не будут", — считает Иван Моисеев.

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