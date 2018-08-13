НАСА выразило желание сотрудничать с Роскосмосом

Директор НАСА Джим Брайденстайн подтвердил готовность встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным в октябре 2018 года, несмотря на "ограничения" в российско-американских отношениях.

"Я намерен (встретиться с Рогозиным - ред.) в ближайшем будущем", - сказал он в интервью телеканалу C-SPAN.

На вопрос о том, как на сотрудничество повлияет запрет Рогозина на въезд в США, Брайденстайн ответил следующим образм: "Мы работаем над сохранением отношений с учетом ограничений. И уверен, что мы сможем это разрешить".

«Встреча Дмитрия Рогозина и Джима Брайденстайна должна состояться в октябре 2018 года на Байконуре», - заявил пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко.

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