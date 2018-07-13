На Украине задумались, почему США не афишируют встречу Трампа с Порошенко

США не прокомментировали встречу лидеров Вашингтона и Киева Дональда Трампа и Петра Порошенко. Информации о рандеву, что произошло на саммите НАТО, нет нигде: молчит президентский Твиттер и официальные сайты Белого дома и Госдепартамента. Молчат даже западные журналисты, что активно отписывали мероприятие.



Политический игнор: Трамп не придает значения звонкам Порошенко

Исходя из этого, СМИ предположили, что беседа, которую Порошенко назвал "сверкой часов" перед хельсинским диалогом Трампа с Путиным, "доверительным разговором", на котором тщательно обсуждались предстоящий саммит в Финляндии и проект "Северный поток-2", была лишь мимолетной встречей. От нее даже не осталось никаких напоминаний в виде фото.

В этом контексте стоит вспомнить, что год назад перед личным диалогом с российским коллегой Трамп тоже принимал украинского. Кроме того, это может быть посыл для граждан США: с Порошенко общение было до общения с Путиным. Однако важно и то, что глава Белого дома не посчитал нужным и важным не только запечатлеть это событие для общественности, но даже обмолвиться о нем. Отсюда следует заключение: для американской стороны оно носило статус неофициальный, а также Трамп не захотел обидеть других лидеров, с которыми не встретился.

Поясним, что Киев прокомментировал диалог своего лидера с американским с запозданием. Лишь под конец саммита Порошенко встретился с представителями СМИ, где ограничился скупыми репликами, заявив среди прочего, что ничего не ожидает от встречи Путина с Трампом.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что ожидаемый русско-американский саммит произойдет 16 июля. Кремль по этому поводу опубликовал следующее заявление: "В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня".

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