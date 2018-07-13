В Еврокомиссии оскорбились из-за предположений о пьянстве ее главы

Безвкусицей назвал заголовки материалов, посвященные шатающемуся главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"Не думаю, что это красиво, и это несправедливо", — подчеркнул спикер. При этом он отказался отвечать на вопросы о болеутоляющих лекарствах, которые могли породить такое поведение. Представитель ЕК мотивировал это тем, что не имеет права говорить о деталях медицинского досье, заявив лишь, что Юнкер проходит предписанное лечение.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что на саммите НАТО было заметно иррациональное поведение политика, врезающегося в людей и предметы, нетвердо стоящего на ногах. Кроме того, Юнкер очень развязно говорил с помощниками.
Председателя ЕК уже подозревали в пристрастии к спиртным напиткам. В 2016 году в сеть "слили" видео, на нем веселый Юнкер лобызает политиков в макушки и раздает пощечины. Еще один эпизод произошел на пресс-конференции ЕС летом того же года. Тогда многие отметили, что Юнкер заметно шатается и заговаривается.
Читайте также:
Британский таблоид: на переговоры в Женеве Юнкер явился "под шафе"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В своей речи глава США коснулся отношений РФ и Запада, полуострова Крым и поделился мнением, является ли Путин врагом Соединенных Штатов.
Президент России Владимир Путин считает пенсионную реформу социально значимой.
"Этот закон дает пенсионерам не право, а обязанность работать, причем не до старости — до могилы", — сказал Николай Бондаренко.
Появились новые подтверждения того, что США с помощью Майдана захватили Украину, чтобы разместить в Крыму военную базу флота НАТО и ударные ракетные системы.