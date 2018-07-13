В Еврокомиссии оскорбились из-за предположений о пьянстве ее главы

Безвкусицей назвал заголовки материалов, посвященные шатающемуся главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

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"Не думаю, что это красиво, и это несправедливо", — подчеркнул спикер. При этом он отказался отвечать на вопросы о болеутоляющих лекарствах, которые могли породить такое поведение. Представитель ЕК мотивировал это тем, что не имеет права говорить о деталях медицинского досье, заявив лишь, что Юнкер проходит предписанное лечение.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что на саммите НАТО было заметно иррациональное поведение политика, врезающегося в людей и предметы, нетвердо стоящего на ногах. Кроме того, Юнкер очень развязно говорил с помощниками.

Председателя ЕК уже подозревали в пристрастии к спиртным напиткам. В 2016 году в сеть "слили" видео, на нем веселый Юнкер лобызает политиков в макушки и раздает пощечины. Еще один эпизод произошел на пресс-конференции ЕС летом того же года. Тогда многие отметили, что Юнкер заметно шатается и заговаривается.

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