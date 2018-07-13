Германию и Европу призвали к жесткому ответу Штатам

Дональд Трамп продолжает свою риторику о том, кто и сколько из европейских государств должен тратить на собственную оборону. Зигмар Габриэль, экс-министр иностранных дел Германии, высказал свое мнение по данному вопросу.

Как считает бывший немецкий министр иностранных дел, у главы Соединенных Штатов Америки нет никакого морального или политического права указывать государствам Европы на то, сколько и куда они должны тратить. На этом Зигмар не остановился. Он заявил, что если уж США и требует от европейских государств тратить миллионы на вооружение, то пусть Вашингтон выплатит Европе те миллионы, которые американцы задолжали европейцам из-за потока мигрантов, в последние годы заполонивший Старый Свет. Экс-министр иностранных дел Германии возложил на Соединенные Штаты Америки вину за это. По его словам, ничего подобного не случилось бы, не развяжи Америка войну на Ближнем Востоке.

Зигмар Габриэль согласился с мнением Ангелы Меркель о том, что глава США Дональд Трамп намеревается изменить политическую обстановку в мире. Также, как и немецкий канцлер, Зигмар считает, что странам Евросоюза необходимо сплотиться и вместе дать достойный, четкий, жесткий ответ на претензии заокеанского союзника. По словам немецкого экс-министра, Трамп признает лишь силу, поэтому странам Европы необходимо ее продемонстрировать в переговорах с Соединенными Штатами Америки.

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