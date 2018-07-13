Абрамович "отметил" проблемы с британской визой покупкой пентхауса в Лондоне

Роман Абрамович стал обладателем пентхауса в Лондоне за 30 млн фунтов. Сделать это приобретение миллиардеру не помешали проблемы с получением визы, отмечает The Times.
Издание также дополнят, что новое пристанище владельца "Челси" недалеко от его стадиона "Стэмфорд Бридж". По сведениям журналистов, сделку начали еще до того, как возникли трудности с въездом в страну. При этом сейчас специалисты готовят жилье к приему владельца, а значит, поясняет The Times, предприниматель не намерен совсем расстаться с британской столицей.
"Правда.Ру" уже описывала ситуацию, которая произошла вокруг затянувшейся процедуры выдачи визы Абрамовичу. Бизнесмену ее не продлили, так как предыдущая истекла, когда он был не в Великобритании. Это вынудила оформлять визу по более строгим правилам. Из-за отсутствия права на въезд Абрамович даже пропустил победный финальный матч своей футбольной команды. Позже миллиардер нашел выход, обзавелся израильским паспортом, это позволяет находиться в Лондоне недолгое время.
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