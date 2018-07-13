Стало известно, когда иранские войска покинут Сирию

Военные советники Ирана уйдут с сирийской земли, как только Дамаск попросит об этом. Такое заявление прозвучало от советника высшего руководителя Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти.
Он также подчеркнул, как только РФ и Иран уйдут из региона или ослабят поддержку, туда вернутся террористы. Советник обратил особое внимание на то, что его страна не намерена согласовывать свои действия в Сирии с Израилем, лишь Дамаск и Москва имеют в данной ситуации право голоса.
Кроме того, Али Акбар Велаяти заверил, что Тегеран не даст Вашингтону возможности проявить свою власть на Ближнем Востоке, поможет Дамаску противостоять агрессии Соединенных Штатов. Советник пояснил: у Ирана нет доверия к Белому дому и нет желания вести с ним диалог. Причина такого отношения в неумении США держать слово.
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