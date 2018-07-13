Из-за атаки коалиции США в Сирии погибли люди

Международная коалиция под предводительством США нанесла удары по двум деревням в Сирии. В результате атаки погибли десятки людей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на сирийское агентство SANA.

Известно, что самолеты атаковали населенные пункты в провинции Дейр-эз-Зор. Пока известно минимум о 30 погибших, десятки людей пострадали и получили ранения.

Отмечается, что обе деревни Багуз аль-Фаукани и Ас-Суса расположены на границе с Ираком.

Ранее стало известно, что коалиция США признала себя виновной в гибели 939 мирных жителей в Ираке и Сирии.

Ранее "Правда.Ру" писала, коалиция во главе с США регулярно наносит удары, в результате которых гибнут мирные граждане.к примеру, 5 июня сообщалось о десяти жертвах при ударе по деревне Джазаа. А 11 июня самолеты атаковали жилую деревню на юге провинции Эль-Хасаке, погибли 18 беженцев из Ирака. 12 июня в результате удара по деревне на юго-востоке этой провинции погибли 12 человек.

Американское министерство обороны тут же заявило, что США или международная коалиция не наносили авиаудары в районе сирийского города Бу-Кемаль. Об этом сообщило американское министерство обороны.