Европарламент одобрил выделение Украине миллиарда евро

Евросоюз снова будет помогать Украине в крупных размерах. В Европарламенте одобрили новый проект предоставления дотации стране. Государству выделят до миллиарда евро. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

Фото: фотоархив pravda.ru

Финальное решение по направлению финансовой помощи Киеву должны будут вынести в июле. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой источник, знакомый с ситуацией. ЕС и Украина подпишут меморандум о взаимопонимании. В нем будет прописано, на каких условиях такой крупный кредит предоставляется стране.

На последнем заседании Еврокомисии их четко обозначили. Вице-президент ЕК Валдис Домбровскис заявил, что деньги Киеву предоставят исключительно для того, чтобы в государстве смогли провести антикоррупционные реформы.

Однако даже с выполнением прошлой программы у Украины проблемы. Обязательства по ней до сих пор не выполнены, об этом также сообщил вице-президент ЕК.

Однако Валдис Домбровскис настаивает, чтобы новые средства Киеву выделили, как можно быстрее. Иначе, по его мнению, реформы пойдут в обратном направлении."Мы не можем позволить Украине потерпеть неудачу",- заявляет вице-президент ЕК.

Всего, по программе МВФ, Украине должны выделить 17, 5 млрд долларов. Как ранее писала "Правда.Ру", макрофинансовую помощь Украине ЕС начал оказывать в 2014 году. В рамках первой программы ЕС перечислил Украине €610 млн. Вторая программа общим объемом €1 млрд также была реализована в 2014 году. Кредиты, рассчитанные на два с половиной года, начали выделяться в 2015 году. Выдаются они в виде трех траншей. Главное условие - реализация согласованной с ЕС программы реформ на Украине. Срок погашения кредитов - 15 лет.

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