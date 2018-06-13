Европарламент одобрил выделение Украине миллиарда евро

Евросоюз снова будет помогать Украине в крупных размерах. В Европарламенте одобрили новый проект предоставления дотации стране. Государству выделят до миллиарда евро. Об этом свидетельствуют итоги голосования.
Финальное решение по направлению финансовой помощи Киеву должны будут вынести в июле. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой источник, знакомый с ситуацией. ЕС и Украина подпишут меморандум о взаимопонимании. В нем будет прописано, на каких условиях такой крупный кредит предоставляется стране.
На последнем заседании Еврокомисии их четко обозначили. Вице-президент ЕК Валдис Домбровскис заявил, что деньги Киеву предоставят исключительно для того, чтобы в государстве смогли провести антикоррупционные реформы.
Однако даже с выполнением прошлой программы у Украины проблемы. Обязательства по ней до сих пор не выполнены, об этом также сообщил вице-президент ЕК.
Однако Валдис Домбровскис настаивает, чтобы новые средства Киеву выделили, как можно быстрее. Иначе, по его мнению, реформы пойдут в обратном направлении."Мы не можем позволить Украине потерпеть неудачу",- заявляет вице-президент ЕК.
Всего, по программе МВФ, Украине должны выделить 17, 5 млрд долларов. Как ранее писала "Правда.Ру", макрофинансовую помощь Украине ЕС начал оказывать в 2014 году. В рамках первой программы ЕС перечислил Украине €610 млн. Вторая программа общим объемом €1 млрд также была реализована в 2014 году. Кредиты, рассчитанные на два с половиной года, начали выделяться в 2015 году. Выдаются они в виде трех траншей. Главное условие - реализация согласованной с ЕС программы реформ на Украине. Срок погашения кредитов - 15 лет.
Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.
Докажите, что по делу о крушении МН17 использовались ложные доказательства. Так прокомментировала Bellingcat пост в твиттере первого зама постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о своей работе.
Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.
Германия бурлит после изнасилования и убийства беженцем 14-летней девочки. В центре находится Ангела Меркель с ее политикой "открытых дверей" для мигрантов.