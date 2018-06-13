Экс-глава Генштаба ВСУ клянется забрать у России "все"

Генерал-лейтенант, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко ждет "выигрышей" для Украины в перспективе раскручивания истории с меморандумом, содержащем обвинения в сторону Москвы, поданным Киевом в Международный суд ООН.

Романенко считает, что для этого потребуются большие усилия и время, но однажды "они (прим. ред. Россия) нам все отдадут".

При этом Романенко сравнил перспективы подачи меморандума в суд ООН с решением Стокгольмского арбитража, по которому российская сторона обязана выплатить украинскому "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

Он считает, что, учитывая двухмиллиардный проигрыш Украины, Россия должна его стране "отдать еще два с половиной миллиарда по "Газпрому". По его логике, эти средства обязательно вернутся на Украину.

Напомним, что сообщение о передаче меморандума в суд ООН появилось накануне, об этом объявил президент Украины Петр Порошенко. Документ содержит обвинения России в финансировании терроризма и расовой дискриминации.

Между тем глава правового департамента МИД Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Киевом обвинения - за пределами юрисдикции суда. По его мнению, если Украина искренне желает мира, ей нужно для начала полностью выполнить Минские соглашения.

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