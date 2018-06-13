Трамп назвал фейковые новости "самым большим врагом США"

Американский лидер Дональд Трамп cчитает, что самым большим врагом США являются фейковые новости.

Трамп написал в своем Twitter, что "забавно смотреть фейковые новости, особенно на NBC и CNN. Они упорно борются за то, чтобы принизить соглашение с Северной Кореей".

По его словам, 500 дней назад они умоляли бы об этой сделке. Трамп сделал вывод, что "самый большой враг нашей страны - это фейковые новости, которые так легко распространяются дураками".

По его словам, "ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и положительным опытом. У Северной Кореи отличный потенциал в будущем".

Как написал Дональд Трамп в своем Twitter, экс-президент США Барак Обама называл КНДР "самой большой и опасной проблемой".

"Больше нет, сегодня можно спать спокойно", - заключил Трамп.

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