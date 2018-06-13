Польша продаст душу за военную базу США?

Армия США. Командир проводит инструктаж подразделения. Фото: defense.gov

Глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что хочет видеть в своей стране постоянную военную базу Соединенных Штатов Америки. Он подчеркнул, что Польша делает для этого все, что от нее зависит. По заявлению Блащака данный вопрос очень важен для национальной безопасности Польши.

Польша вовсю стремится к тому, чтобы ее отношения с Соединенными Штатами в рамках Североатлантического альянса были как можно ближе.

По заявлениям польского правительства, они готовы выделить 2 млрд долларов на строительство на своей территории американской военной базы. Варшава отправила это предложение в Вашингтон. Ответом Польше был отказ — Соединенные Штаты Америки не собираются ставить свои военные базы на данной территории.

Ранее "Правда.Ру" уже писала о соображениях польского правительства насчет американских военных баз на своей территории. Варшава считает, что присутствие американских сил укрепит безопасность в регионе в коридоре Сувалки — участке польско-литовской границе длинной в сто километров. Польша подчеркивает, что этот самый участок является потенциально опасным в случае российской агрессии.

Отметим, что предложение Польши построить на своей территории базу военных сил Соединенных Штатов Америки вызвано желанием подлатать подпортившиеся в последнее время американо-польские отношения. А ведь когда-то Польша считалась чуть ли не главным европейским союзником Америки. Камнем преткновения в отношениях Вашингтона и Варшавы стали польские поправки в закон об Институте национальной памяти. Напомним, поправки заключаются в запрете обвинять поляков в преступлениях нацистов на их территории в годы Второй Мировой войны.

Совсем недавно глава Польши Анджей Дуда во время визита в США стал жертвой дипломатического унижения. Во встрече ему отказал не только глава США, но и все высокопоставленные чиновники Вашингтона.

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