Стыд какой: на плакате прибалтийской армии изобразили медведя

Высшая военная школа Эстонии разместила на таллинских автобусах свои рекламные плакаты. На них изображены с одной стороны оскаленная морда медведя, а с другой возвышенно-неприступное лицо эстонского военного. Слоган школы гласит: "Важно, кто рядом с тобой, а не кто перед тобой". Так что же хотели сказать этим представители учебного заведения?

Фото: twitter.com/Johannes Luht

О тайном смысле плаката решили поразмышлять в редакции Sputnik Эстония. Журналисты выдвинули свои версии того, как должен выглядеть "враг" страны на плакате. Если не думать о том, что традиционно медведь - это образ России, то авторы могли подразумевать: армия сможет защитить жителей от диких зверей.

Тогда возникает вопрос: почему выбрали медведя, ведь в эстонских лесах их водится совсем немного? Исходя из этого, можно предположить, что уместно было бы разместить на плакате изображение волка, их в стране гораздо больше.

Однако волк - это национальный символ, поэтому, чтобы не очернять образ значимого зверя, иллюстраторы в качестве врага могли изобразить кабана. Но, если нужно было показать, что силы обороны смогут защитить людей от диких животных, то такую рекламу стоило разместить в качестве призыва для вступления в общество охотников.

Однако весьма красноречивым дополнением к плакату стало видео Высшей военной школы. В нем под неприступным взглядом эстонского солдата распадается российский танк Т-90. Эти кадры и стали объяснением того, почему на плакате изображена оскаленная морда медведя.