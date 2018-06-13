Германия призывает ЕС к сплочению перед лицом США и России

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о необходимости ЕС сплотиться перед лицом внешних вызовов.

Маас в числе вызовов также назвал Россию и США. По его словам, угрозой ЕС является "эгоистичную политику президента Соединенных Штатов Дональда Трампа "Америка прежде всего".

В качестве еще одного вызова он упомянул Россию, которая "атакует международное право и суверенитет государств".

Маас подчеркнул, что "миропорядка, который мы знали и к которому привыкли, больше не существует... Я убежден, что нам нужно проявить больше мужества. Наше малодушие питает национализм и изоляцию".

До этого Маас призывал страны запада усилить давление на Россию в связи с событиями в Сирии.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия готова стать посредником между странами Запада и Россией для урегулирования конфликта в Сирии.

При этом Маас положительно оценивал решение стран Европы выслать российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Следует отметить, что в обоих случаях Маас подчеркивал важную роль Москвы в делах, касающихся решения региональных конфликтов.

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