За спиной у России: Казахстан сотрудничает с США

Фото: www.whitehouse.gov

Российское правительство прокомментировало соглашение о сотрудничестве Казахстана и Соединенных Штатов Америки. Москва заявила, что произошедшее является неприятным сюрпризом и правительству Казахстана стоило бы поделиться своими планами с партнером по коллективной безопасности.

Этот вопрос поднял министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лаврова на встрече стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности. Вопросы, появившиеся у российского МИД, были адресованы коллеге Лаврова Кайрану Абдрахманову.

Напомним, Астана предоставила Соединенным Штатам доступ к своим каспийским портам Актау и Курык. Американское правительство собирается использоваться их для перевозки грузов в Афганистан, а также для размещения на территории Казахстана своих научно-исследовательских лабораторий.

Российское правительство обеспокоено возросшим влиянием США на азиатский регион. Во время поездок глав Казахстана и Узбекистана в Америку в местных СМИ наблюдался ажиотаж, которого не было при встречах Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиеева с главой РФ Владимиром Путиным. Все это очень похоже на намечающуюся проамериканскую политику Казахстана и Узбекистана.

Договоренность об использовании казахстанских портов Соединенным Штатами была достигнута еще в прошлом году. Теперь же официальный документ вступил в силу.

Сергей Лавров выразил недовольство, что казахстанская сторона не только не посоветовалась в данном вопросе с Россией, но даже не уведомила Москву о своем окончательном решении. Отдельно Лавров прокомментировал и американские лаборатории, которые теперь будут располагаться в Казахстане. Глава МИД России отметил, что такие лаборатории стоят в Грузии, на Украине и в Прибалтике — постсоветских странах, принявших западный курс.

Российское правительство считает, что целью Соединенных Штатов является разорвать отношения РФ со странами Центральной Азии, тем самым приравняв их к югу — Афганистану и Пакистану. Сергей Лавров отметил, что данные действия Запады продиктованы не логистикой или экономикой, а лишь политическими целями.

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