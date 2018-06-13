Иракцы хвалятся обстрелом головорезов ИГ

Представители иракского шиитского ополчения заявили о том, что они успешно атаковали боевиков ИГ*. Столкновение произошло в Сирии на границе двух стран.



Сирия и Ирак: воля и безволие

По информации ополченцев, они смогли успешно поразить группировки террористов. Представители ИГ* обратились в бегство, кроме того они потеряли людей и технику.

"Силы точно поразили ряды ИГ* после того, как боевики попытались приблизиться к сирийско-иракской границе", - цитируют "РИА Новости" заявление командующего на западе иракской провинции Анбар Касема Муслиха. Конкретных данных о потерях боевиков Исламского государства* Муслих не привел.

В этом году Ирак наносил авиаудары по позициям ИГ* в приграничных районах Сирии.

Будущее Ирака важно не только для жителей этой страны, но и для региона, и для международного сообщества. Об этом ранее писала "Правда.Ру".

То, что делают или не делают мировые и региональные игроки, окажет существенное влияние на будущее этого государства. Вкратце реальность такова: разрозненный альянс против ИГИЛ, включающий в себя иракскую армию, шиитское силы, суннитские племенные подразделения и курдское ополчение, либо будет распущен, либо разойдется самостоятельно.

Согласно одной из оценок, Ираку потребуется около 60 миллиардов долларов для восстановления районов, освобожденных от боевиков. Но из-за массовой коррупции, структурного экономического кризиса и сокращения нефтяных доходов правительство Ирака не может себе этого позволить без значительной международной помощи.

* - Террористическая организация, запрещенная в России