Надвигается дефолт? Центробанки всего мира выводят золото из США

Судя по всему, доверие Европы к США падает. За текущий год Соединенные Штаты Америки покинули 18 тонн золота. Сразу несколько стран занимались выводом золотых активов из Федеральной резервной системы США. Среди них Турция, Нидерланды, Бельгия и Германия.

Отметим, что за последние десятилетия подобное происходило два раза — в 2007–2009 гг. и в 2014–2016 гг. Оба раза вывод золотых активов был связан с финансовыми кризисами. И если в 2015 году экономику все-таки удалось уберечь от упадка, то в 2007 году замедление темпов экономического роста избежать не удалось.

Десять лет назад из Соединенных Штатов Америки забрали 409 тонн золота, а в период с 2013 по 2016 годы — 424 тонны. Нынешний год также начался с вывода золота из США.

На это может быть две причины. Во-первых, политика — все-таки задала тон и вывела свое золото из США Турция. Во-вторых, происходящее может означать подготовку стран к намечающемуся экономическому кризису и общему спаду в мировой экономике.

Помимо этого, бесконечный поток санкций, исходящий из Вашингтона, мог подорвать веру не только в Соединенные Штаты Америки, но и в доллар. Проще говоря, выше перечисленные страны могли решить "перестраховаться" и вывести свое золото из Федеральной резервной системы США.

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