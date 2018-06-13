Немецкий пенсионер доехал на ЧМ-2018 на пивном тракторе

Пенсионер Губерт Вирт из немецкого города Форхгайм приехал в Москву на чемпионат мира по футболу на тракторе 1936 года выпуска.

Фото: кадр из видео

Любитель футбола проехал через Польшу и Белоруссию. Сообщается, что к трактору прикреплен прицеп в виде огромной пивной бочки, на которой написано Hallo Moskau!

Вирт при этом взял с собой пса по кличке Хекс. Мужчина передвигался со скоростью 15-20 км в час и проезжал в сутки около ста километров.

В соцсетях уже сообщили, что немецкого туриста встретили сотрудники ДПС на въезде в Москву на Киевском шоссе и сопроводили его до столицы.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что команды-участницы чемпионата мира по футболу начинают приезжать в Россию. В каждом городе их встречают делегации.

Кроме того, в столицу страны прибыла команда Португалии. В аэропорту гостям устроили традиционный прием: угостили хлебом и солью под "Подмосковные вечера". В номерах игроков также ждал сюрприз - детские фотографии футболистов.

Сборную Ирана, что прилетела первой, в московском аэропорту встретили фанаты. Как отметил капитан команды Масуд Шоджаеи, Россия - гостеприимна, условия размещения футболистам очень нравятся.

Отметим, что в Россию также прибыли спортсмены из Панамы, Саудовской Аравии, Испании, Исландии, Марокко, Аргентины и Туниса. Соревнования начнется 14 июня и завершатся через месяц, игры пройдут на стадионах 11 городов страны.

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