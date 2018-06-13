Президент США Дональд Трамп выложил в сети видеоролик, который он показал Ким Чен Ыну во время саммита в Сингапуре.
Трамп в своем Twitter разместил видеозапись, которую повторили и на странице Белого дома в фейсбуке.
Ролик выглядит как трейлер фильма, который рассказывает о жизни людей, которые изменили ход истории. Его посмотрели уже более 2 млн человек.
Видео было снято студией A Destiny Pictures Productions. Главными действующими лицами фильма названы Трамп и Ким Чен Ын. По словам закадрового диктора, среди живущих на Земле 7 млрд людей лишь немногие из них могут повлиять на ход истории. Цветными изображениями в ролике показываются достижения западных стран, а черно-белыми - пустые полки магазинов и запуски ракет.
По словам комментатора, «сделает ли этот лидер выбор за развитие своей страны, в пользу того, чтобы быть частью мира, чтобы стать героем для своего народа?»
"Правда.Ру" ранее сообщала, что принимающая сторона потратила на встречу 15 миллионов долларов, однако в Сингапуре уверены, что эти вложения обязательно вернутся. Напомним, что путь к встрече был непростым: Трамп много раз отказывался от встречи, но в итоге приехал на саммит.
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