Российские силы ПВО отстрелялись по стратосфере

Российские военные провели в Хабаровском крае тактическое учение войск противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО).

Фото: mil.ru

По данным начальника пресс-службы ВВО полковника Александра Гордеева, в ходе практической части учения расчёты зенитно-ракетных комплексов С-300 совершили марш в заданный район, и выполнили нормативы по обустройству позиций.

Таким образом, расчёты С-300 провели тренировку по обнаружению, выдаче целеуказаний и сопровождению аэродинамических целей условного противника. Задачи отрабатывались в условиях активного применения «противником» средств радиоэлектронной борьбы.

Гордеев подчеркнул, что в процессе учений был смоделирован полёт группы самолётов в стратосфере на высоте около 17 тыс. м. В итоге зенитчики выполнили электронные пуски, успешно поразив все воздушные цели условного противника.

Напомним, что 25 апреля российский Генштаб заявил о намерении поставить в Сирию новые средства противовоздушной обороны.

"Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время", - сказал на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

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