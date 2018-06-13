Минобороны показало защиту Калининграда от атаки НАТО

Министерство обороны РФ представило видео учений морской авиации Балтийского флота.

Фото: mil.ru

Ролик демонстрирует работу вертолетов Ми-24 и Ми-8 на полигоне Добровольский в Калининградской области. В ходе летно-тактических учений Ми-24 и Ми-8 произвели пуски неуправляемых ракет, выполнили стрельбу из авиационных пушек по наземным мишеням, отработали маневры по уходу от ответного огня противника.

Во время учений было выполнено более 30 плановых вылетов. Также было отработано обслуживание машин, дозаправка и загрузка боезапаса.

Между тем, как ранее сообщала "Правда.Ру", НАТО в прибалтийском регионе проводит свои учения, причем с завидной регулярностью. По словам члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексея Кондратьева, своей целью Североатлантический альянс ставит отработку "агрессивных задач в отношении России".

Кондратьев рассказал, что в прошлом году, впервые за последние годы, целью учений была возможность переброски войск альянса на территорию Эстонии. По его информации, "ряд кораблей, которые привлекались к этим учениям, способны нести крылатые ракеты высокой дальности, достигающие, в том числе Ленинградской области и города Санкт-Петербурга".

Эксперт считает ситуацию на прибалтийском направлении исключительно нестабильной.

В частности, настороженность, по его мнению, вызывает наращивание сухопутной компоненты на территории Польши и Литвы под предлогом защиты Сувалкского коридора (территории на северо-востоке Польши между Калининградом и Белоруссией), также идет отработка ударов по Калининградской области.

Несмотря на свои усилия, Западу приходится признать, что даже изоляция от основной территории России не мешает калининградскому региону иметь беспрецедентную защиту. Как пишет итальянское издание Il Giornale, мощная система обороны, которой обладает регион, может сделать бесполетной воздушную зону на трети территории Польши.

А командующий ВВС США в Европе генерал Франк Горенк считает возможности России в регионе крайне опасными, учитывая наличие у государства в Калининграде трех полностью укомплектованных элитных бригад и дислокацию лучших разработок в области военных технологий: от зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" до баллистических ракет "Искандер-М".

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