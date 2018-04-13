В Киеве назвали число танков, которыми Россия атакует Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что РФ готова применить против Украины масштабную армию.

Турчинов пояснил, что Россия может применить 3,5 тысячи танков, 11 тысяч бронированных машин, а также 260 тысяч военных.

Об этом он заявил на 11 форуме по безопасности в Киеве. Турчинов отметил, что на севере "над нами нависает 20-я армия Западного военного округа РФ, в резерве у них находится первая танковая армия. Это войска, которые готовы к масштабному применению, к ведению масштабной континентальной войны".

По словам Турчинова, в случае полномасштабной войны все эти войска будут поддерживать 4-я и 6-я армии военно-воздушных сил РФ.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что сарший оборонный советник Стивен Сильверстайн из США, который работает на Украине уже год, считает, что российская армия объективно слабее украинской.

По его словам, "в плане менталитета Россия намного слабее, в плане вооружения - гораздо сильнее. Но в долгосрочной перспективе стандарты НАТО и международные стандарты и подходы обеспечат формирование очень маневренной военной силы, которая будет легко приспосабливаться и поддаваться адаптации. Вот почему развивается Польша, бывшая Чехословакия, почему развилась Восточная Германия - через изменение менталитета людей и, в частности, военных. Он отличается от московского".

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