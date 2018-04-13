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Источник Правда.Ру

США требуют у России отдать Севморпуть по-хорошему

Мир

Командующий Береговой охраной США адмирал Пол Цукунфт заявил, что Северный морской путь должен быть транспортным коридором, открытым для всего мирового сообщества.


Арктика за нами: Россия создала мощный атомный ледокол

На брифинге для журналистов командующий поделился финансовыми проблемами, стоящими перед его ведомством. Одной из главных задач является проблема ледокольного строительства.

По сути, в США и не скрывают, что озабочены по поводу отставания США от России в Арктике. Цукунфт напомнил, что сеголня у России в строю 40 ледоколов и идет активное строительство ледокольного флота нового поколения, у США на ходу от одного до трех ледоколов.

При этом в сентябре прошлого года на Балтийском заводе в Петербурге был спущен на воду ледокол "Сибирь", который станет самым мощным ледоколом в мире. Кроме того, на заводе продолжается строительство головного атомохода "Арктика", а также второго серийного ледокола "Урал". А в январе на Северный флот прибыл новейший дизель-электрический "Илья Муромец".

По сути, Цукунфт заявил, что Россия должна отказаться от своего стратегического ресурса в пользу свободного рынка. В настоящее время Россия не только самым активным образом развивает разнообразные арктические проекты, и учитывать интересы США никак не собирается. 

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что неекогда забытая геополитическая позиция России - контроль за Арктикой - обретает новую жизнь. Экономический эффект от использования этой транспортной артерии уже привлекает в регион зарубежные инвестиции, не говоря о возможности разрабатывать шельфовые запасы нефти и газа. Решить новые задачи невозможно, не обновив арктический ледокольный флот.

На сегодняшний день на Северном морском пути работают пять ледоколов. Как и любая другая техника, они имеют срок службы и ресурс выработки, который в скором времени, к сожалению, истечет. К 2021 году работать будет лишь один атомный ледокол "50 лет Победы", а в 2017 закончится срок службы "Таймыра" и "Вайгача". Следовательно, все эти суда будут списаны, а на замену придут новые, цель которых - вывести на новый уровень Северный морской путь.

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Для обеспечения бесперебойной проводки судов и вывоза сырья в 2017 году должен быть построен головной атомный ледокол, а к 2020 году - два серийных. Новые атомные ледоколы во многом превзойдут своих предшественников: их уникальная конструкция позволит работать и на Северном морском пути, и в устьях рек Сибири.

Участие в проводке судов, освоение месторождений полезных ископаемых, рыболовство, обеспечение жителей Севера необходимыми товарами - вот, по мнению ведущего эксперта УК "Финам Менеджмент" Дмитрия Баранова, их главные задачи. Эти ледоколы станут более мощными и быстрыми, оборудованными современной защитой и системой навигации.

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