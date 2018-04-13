Командующий Береговой охраной США адмирал Пол Цукунфт заявил, что Северный морской путь должен быть транспортным коридором, открытым для всего мирового сообщества.
На брифинге для журналистов командующий поделился финансовыми проблемами, стоящими перед его ведомством. Одной из главных задач является проблема ледокольного строительства.
По сути, в США и не скрывают, что озабочены по поводу отставания США от России в Арктике. Цукунфт напомнил, что сеголня у России в строю 40 ледоколов и идет активное строительство ледокольного флота нового поколения, у США на ходу от одного до трех ледоколов.
При этом в сентябре прошлого года на Балтийском заводе в Петербурге был спущен на воду ледокол "Сибирь", который станет самым мощным ледоколом в мире. Кроме того, на заводе продолжается строительство головного атомохода "Арктика", а также второго серийного ледокола "Урал". А в январе на Северный флот прибыл новейший дизель-электрический "Илья Муромец".
По сути, Цукунфт заявил, что Россия должна отказаться от своего стратегического ресурса в пользу свободного рынка. В настоящее время Россия не только самым активным образом развивает разнообразные арктические проекты, и учитывать интересы США никак не собирается.
"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что неекогда забытая геополитическая позиция России - контроль за Арктикой - обретает новую жизнь. Экономический эффект от использования этой транспортной артерии уже привлекает в регион зарубежные инвестиции, не говоря о возможности разрабатывать шельфовые запасы нефти и газа. Решить новые задачи невозможно, не обновив арктический ледокольный флот.
На сегодняшний день на Северном морском пути работают пять ледоколов. Как и любая другая техника, они имеют срок службы и ресурс выработки, который в скором времени, к сожалению, истечет. К 2021 году работать будет лишь один атомный ледокол "50 лет Победы", а в 2017 закончится срок службы "Таймыра" и "Вайгача". Следовательно, все эти суда будут списаны, а на замену придут новые, цель которых - вывести на новый уровень Северный морской путь.
Читайте также: Битва за Арктику легкой не будет
Для обеспечения бесперебойной проводки судов и вывоза сырья в 2017 году должен быть построен головной атомный ледокол, а к 2020 году - два серийных. Новые атомные ледоколы во многом превзойдут своих предшественников: их уникальная конструкция позволит работать и на Северном морском пути, и в устьях рек Сибири.
Участие в проводке судов, освоение месторождений полезных ископаемых, рыболовство, обеспечение жителей Севера необходимыми товарами - вот, по мнению ведущего эксперта УК "Финам Менеджмент" Дмитрия Баранова, их главные задачи. Эти ледоколы станут более мощными и быстрыми, оборудованными современной защитой и системой навигации.
Читайте также:
Российские ледоколы Арктику не покинут
Особые зоны поднимут Севморпуть и Штокман
НАТО посягает на Арктику и Севморпуть
Российские военные заявили, что американский эсминец Donald Cook способна уничтожить российская торпеда.
Российские военные заявили, что американский эсминец Donald Cook способна уничтожить российская торпеда.
Американцы заявили, что российские военные блокируют сигналы некоторых американских беспилотников в небе над Сирией.
Ильхам Алиев продолжит править Азербайджаном в ближайшие семь лет. Почему Алиев не боится ухудшения отношений с Западом и в чем его успех?