СМИ: Китай тайно испытал аналог гиперзвукового "Кинжала"

США сообщили, что Китай провел серию испытаний аэробаллистической ракеты, аналога российского "Кинжала". Первые тесты баллистической ракеты воздушного базирования, которую американские разведчики назвали CH-AS-X-13, состоялись в конце 2016 года, последние — в начале 2018 года, сообщает The Diplomat.
В ходе двух последних испытаний ракета запускалась с лицензионной копии советского реактивного бомбардировщика Ту-16 (H6X1/H-6N), обладающего возможностью дозаправки в воздухе.
США сделали вывод, что CH-AS-X-13, представляющая собой двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету с дальностью полета до трех тысяч километров, вполне может долететь до Вашингтона. Самолет, по оценкам специалистов, имеет боевой радиус около 6 тыс. километров.
Штаты считают, что новая китайская ракета будет готова к развертыванию к 2025 году. А сейчас кроме Китая, аэробаллистическими ракетами располагает Россия. Речь идет о гиперзвуковой ракете комплекса "Кинжал", обладающая скоростью порядка 10 Махов. Она способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что китайские инженеры работают над проектом гиперзвукового пассажирского самолета. По словам руководителя проекта Цуй Кая, скорость самолета составит 6 тыс. км/ч, что в пять раз выше скорости звука (1235 км/ч).
Исследователи разогнали модель самолета до 8,6 тыс. км/ч, и обнаружили, что она ведет себя на удивление хорошо.
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