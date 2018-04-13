Россия предупредила ООН: есть точка невозврата, за ней - война

Российские представители созывают открытое заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию вокруг Сирии и угрозы в адрес Дамаска.

По данным СМИ, на встречу прибудет генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. Постпред России Василий Небензя в этой связи заявил, что Москва надеется, что в Вашингтоне "проявят благоразумие и воздержатся от силовых акций".

Небензя отметил, что "агрессивная политика некоторых постоянных членов Совета Безопасности и действия, которые они планируют, являются прямым нарушением устава ООН. Мы надеемся, что не придем к точке невозврата, надеемся, что США и их союзники воздержатся от военных действий против суверенного государства".

Он также добавил, что "речь идет не просто о Сирии. Там находятся наши военные по приглашению сирийского правительства. Поэтому сложилась крайне опасная ситуация, что и мы дали четко понять во время консультаций".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу Sky News подчеркнула, что "невозможно представить, чтобы в Сирии пролилась кровь русских или американцев...Россия будет защищать своих граждан. Это очевидно. Это задача для каждой страны в мире - защищать своих граждан на местах. Наши люди, наши солдаты там не для того, чтобы завоевать сирийский народ, они для защиты сирийского народа. Они пришли в Сирию по предложению и приглашению сирийского народа".

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что США приступили к приготовлениям для нанесения удара по Сирии в ответ на сообщения о якобы примененном химическом оружии в городе Дума. В этом Штаты обвинили Дамаск и Россию.

Трамп заявил, что после просмотра видеоматериалов о погибших женщинах и детях в Думе он был готов к принятию "быстрого решения". "Это не останется без ответа, и ответ будет мощным. Когда - не скажу", - сообщил журналистам президент.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сирийские медики из Думы заявили, что к ним не поступали пациенты с признаками химического отравления.

Как сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон, врач Ясер Абдель-Мажид рассказал, что "ни в минувшие выходные, ни ранее, с начала военных действий в Сирии, к ним не поступали пострадавшие с химическими отравлениями".

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