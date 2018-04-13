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Источник Правда.Ру

Создатель "Новичка" рассказал, почему Скрипали выжили

Мир

Создатель отравляющего вещества "Новичок" Вил Мирзаянов объяснил, почему Сергей Скрипаль и его дочь не погибли из-за интоксикации. Оказывается, причиной стал британский климат, сообщает "Коммерсант".

Создатель "Новичка" рассказал, почему Скрипали выжили. Создатель Новичка рассказал, почему Скрипали выжили
Фото: REX

Как пояснил Мирзаянов, эффективное применение "Новичка" возможно только в сухом климате. В начале марта в Англии очень влажный воздух, а это способствует разложению вещества. Предположительно, газ был растворен в желе, которым намазали дверную ручку дома Скрипаля. За это время концентрация вещества снизилась, и оно не повлекло мгновенную смерть.

По слвоам химика, в таких условиях пользоваться "Новичком" мог "только идиот", который ничего не знает о его свойствах.

Ранее сообщалось, что в СМИ выступил один из руководителей процесса разработки пресловутого "Новичка", доктор химических наук, Леонид Ринк. И рассказал о том, кто мог произвести "Новичок" и почему британская сторона так упорно не желает предоставлять нам собранные в ходе расследования материалы.

Например, эксперт рассказал о несостоятельности версии покушения и обработки вещей дочери Скрипаля еще до приезда в Лондон: "Поскольку все участники этого инцидента пока живы, сложно предположить, что в этом замешаны россияне: такая вопиющая безграмотность мнимых диверсантов просто смешна и недопустима. И, главное, даже ни один малограмотный российский диверсант не станет применять единственный препарат российского происхождения и с русским названием. Полно других, более пригодных для этого веществ. Стрелять по ненужному человеку мощной ракетой и не попасть при этом — верх дурости".

Подтвердил специалист и то, что формула вещества стала известна благодаря Вилу Мирзаянову, который перебрался в США и стал там активным политическим противником России, а также опубликовал данную формулу.

Однако, тут начинаются нюансы, которые касаются непредоставления Британией нам доказательной базы. Дело в том, что в точности препарат произвести невозможно. Все равно будут определенные отличия.

Так, по словам Леонида Ринка, "Почему британцы не дают образец Москве? Потому что как бы специалисты ни старались, технология всегда будет немного различаться.

Это своеобразный "почерк". Сразу выяснится, что это не российская технология. Правда, концентрации могут быть чрезвычайно низки. И легкие компоненты, которых там много, наверняка уже улетучились. Они не могли знать тонкости системы, состав многих компонентов. Этого не мог знать и Вил Мирзаянов. Поэтому образец из Солсбери — это отпечаток пальца для криминалиста. Сразу можно сказать, что "варили" не в России".

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