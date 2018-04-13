Почему Украина не может разорвать договор о дружбе с Россией

Киевские власти приняли решение не разрывать договор о дружбе с Россией, так как он позволяет Украине подавать иски в международные суды.

Как пояснила вице-премьер-министр страны Иванна Климпуш-Цинцадзе, в договоре признается целостность и нерушимость границ Украины. Таким образом, договор о дружбе является тем самым основанием, на которое Киев ссылается в своих исках против России.

Тем не менее, украинская сторона может отменить отдельные положения договора, но это непростая работа. По словам Климпуш-Цинцадзе, "это должен быть очень взвешенный и очень конкретизированный анализ всех конкретных статей этого соглашения".

Напомним, до этого заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев не разорвет договор, однако и продлевать его не станет. В настоящее время кардинально поменялись обстоятельства отношений стран, что требует новых подходов к договорной базе, отметила Зеркаль.

Не исключено, что договор с Россией будет заключен на новых основаниях, предусматривающих правовые инструменты решения споров между странами.

Стоит добавить, что договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008 года документ был продлен еще на 10 лет.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что 20 лет назад глава Украины подписал с Россией Договор о дружбе. В честь годовщины российский МИД опубликовал заявление, в котором выразил уверенность, что отношения стран восстановятся. Как отметили в ведомстве, Москва открыта к конструктивному диалогу и к взаимовыгодному сотрудничеству. Но когда этот процесс будет запущен, во многом зависит от украинской стороны и тех решений, что принимает ее руководство.

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