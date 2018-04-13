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Источник Правда.Ру

Дания не сможет блокировать "Северный поток-2". Но навредить постарается

Мир

Датское правительство не имеет возможности заблокировать строительство газопровода "Северный поток - 2".

Дания расписалась в невозможности блокировать
Fotodom.ru/Коммерсантъ

Об этом заявил премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По данным телеканала TV2,  у Дании нет правовых возможностей для того, чтобы предотвратить реализацию этого проекта. Тем не менее Расмуссен  пояснил, что есть возможности его замедлить.

Он также напомнил, что правительство Дании пока не приняло решение о выдаче разрешения на строительство "Северного потока - 2" в датской морской зоне в Балтийском море. 

Ранее Меркель после переговоров с Расмуссеном заявила, что Украина, несмотря на строительство газопровода "Северный поток - 2", должна продолжить играть роль в транзите газа.

Угроза "Северному потоку-2" со стороны Дании несущественна, пояснил ранее "Правде.Ру" аналитик в области энергетической безопасности Александр Пасечник.

В конце декабря парламент Дании принял закон, по которому местный регулятор теперь может отказать в разрешении на прокладку трубы в территориальных водах страны по соображениям национальной безопасности и внешней политики.

"Наш фонд ожидал этого решения, и в Nord Stream2 готовились к этому", - заявил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности.

"Мы подготовили на это ответ и проработали альтернативный маршрут", - заметил эксперт. Он пояснил, что контрвыпад предполагает обход территориальных вод Дании примерно на 10 километров дополнительного трубопровода, "что не сильно изменит геометрию проекта и слабо повлияет на стоимость и сроки реализации".

"Десять километров - это в масштабах погрешности на трубе протяженностью 1000 километров",  - сказал Александр Пасечник.

Дания не та страна, чтобы жестко зависеть от Вашингтона, продолжил эксперт, просто еще не все в Европе понимают грядущие от американцев угрозы по санкциям и предпочитают изучить вопрос.

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