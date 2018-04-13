Британия извинилась за досмотр российского самолета в Лондоне

Глава Минтранса Максимм Соколов рассказал, что Британия извинилась за инцидент с досмотром самолета "Аэрофлота" в Лондоне. Британский центр по безопасности полетов сообщил России о причинах досмотра, сообщает РИА Новости.

"Предоставил ответ. И даже извинился. Это был центр по безопасности полетов под эгидой ИКАО, которая работает на территории Британии", — рассказал Соколов. Ранее "Правда.Ру" сообщала, что министр безопасности Великобритании Бен Уоллес рассказал, что проверка российского самолета в аэропорту "Хитроу" прошла в рамках процедур по защите от организованной преступности.

"Это обычная для пограничников процедура проверки самолета с целью защиты Великобритании от организованной преступности и тех, кто пытается ввезти вредные вещества, такие как наркотики или оружие в страну", — сказано в заявлении Уоллеса.

Россия после проверки самолета "Аэрофлота" в Лондоне пригрозила применить аналогичные меры в отношении британских авиаперевозчиков.

Читайте также:

Самолет "России" отдавил ногу сотруднику британского аэропорта

В аэропорту США прошел досмотр самый страшный багаж

России предложили отменить досмотр пассажиров в аэропортах