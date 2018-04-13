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Источник Правда.Ру

Директор ЦРУ рассказал об убийстве США сотен россиян

Мир

Директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео рассказал, что американские войска в Сирии несколько недель назад убили "пару сотен россиян".

Директор ЦРУ рассказал об убитых в Сирии

Time, которое приводит слова Помпео, уточняет, что речь идет, скорее всего, о февральской атаке на правительственные войска Асада в окрестностях Дейр-Эз-Зора, которую американцы до этого не подтверждали на официальном уровне. По неофициальным сообщениям, от авиаудара США могли погибнуть десятки или сотни российских наемников.

Помпео привел пример о гибели россиян от удара США, как одно из подтверждений принятых администрацией Трампа мер против России.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент США Дональд Трамп снова огорошил мир своим очередным откровением о войне с Сирией в "твиттере".

"Я никогда не говорил, когда произойдет атака Сирии. Может быть, очень скоро или совсем не так скоро! В любом случае Соединенные Штаты под моей администрацией проделали большую работу по избавлению региона от ИГИЛ. Где наше "Спасибо, Америка"?", — пишет американский лидер.

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