Замкомандира одного из подразделений ДНР стал Захар Прилепин

В пресс-службе главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко подтвердили, что писатель Захар Прилепин стал заместителем командира одного из батальонов ДНР.

Фото: Facebook/Захар Прилепин

В Кремле не стали комментировать назначение Прилепина. "Вы знаете, что действительно есть граждане России, как и граждане других стран - Западной Европы, стран Восточной Европы, - которые по различным соображениям, по зову сердца, по иным соображениям, действительно отправляются в эти непризнанные республики, находятся там по различным поводам. Здесь я не хотел бы ничего комментировать", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Прилепин в прошлом служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах. Первые произведения опубликовал в 2003 году.

По словам самого Захара Прилепина, батальон создан еще осенью прошедшего года, а он был одним из инициаторов создания подразделения, в котором сейчас отвечает за работу с личным составом, то есть, является политруком.

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