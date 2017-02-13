ВСУ применили на Донбассе оружие массового поражения

Доказательства применения ВСУ тактических ракетных комплексов "Точка-У" против мирного населения Донбасса получил Следственный комитет России. Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

"Получены и процессуально зафиксированы неопровержимые доказательства применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения — тактических ракетных комплексов "Точка-У" против мирного населения в ходе вооруженного конфликта", — сказала она.

Применение ракетных комплексов "Точка-У" зафиксировано в населенных пунктах Луганской народной республики: в Луганске, в селах Новосветловка и Терновом, в Краснодонском районе, в городе Ровеньках, в поселке Юбилейном Луганска.

В Следственном комитете заявляют, что применение оружия, которое имеет высокую поражающую способность и не оставляет мирным жителям шансов на спасение, - это нарушение международных норм.

Как писала "Правда.Ру", на прошлой неделе заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил о том, что украинские силовики перебросили на Донбасс восемь комплексов "Точка-У".

По его словам, была зафиксирована концентрация сил и средств противника на линии соприкосновения войск для создания ударной группировки. "На территорию Авдеевского коксохимического завода прибыли из Краматорска два ракетных тактических комплекса "Точка-У", а в Новобахмутовке на железнодорожной станции выгрузились ещё шесть "Точек-У", — заявил Басурин.

Для читателей "Правды.Ру" эту важную новость прокомментировал Владимир Евсеев, заместитель директора Института стран СНГ.

Это ведь оружие массового поражения?

Что такое "Точка-У"? "Точка-У" это тактический ракетный комплекс, который гипотетически может использовать оружие массового поражения, то есть ядерное оружие, но на практике не использует. В данном случае речь идет об использовании головной части — весом порядка 450 килограмм в обычном оснащении. Вот о чем идет разговор. Это не относится к оружию массового поражения. Но эффект от применения таких систем, конечно, значителен. Потому что может привести к большому поражению мирного населения. Но нельзя говорить, что это средство массового поражения. Это несколько разные понятия.

Украину можно будет привлечь к ответственности?

Вся проблема в том, что у Донбасса, если конкретно брать ДНР и ЛНР, нет, к сожалению, субъектности. То есть если бы они были субъектами международного права, то, конечно, они могли бы подать соответствующие документы — например, в Совет безопасности ООН. Потребовать, чтобы Совет безопасности ООН вопрос рассмотрел, принял какое-то решение. Такое развитие событий было бы возможным. Но в том случае, если бы была субъектность, повторю. В настоящее время субъектности у ДНР и ЛНР нет. Что здесь возможно? Возможно, например, подать обращения в Международный суд по правам человека. То есть для отдельных граждан возможна подача — с российской помощью. Но официальное обращение от субъекта к другому субъекту невозможно.

Насколько реально добиться наказания?

Каждый случай должен разбираться, он должен представляться в ОБСЕ. Начинают, как правило, с миссии наблюдения ОБСЕ. Во-вторых, информация должна быть подана в различные прозащитные организации. Сейчас ситуация здесь несколько меняется, потому что однозначной поддержки у Украины нет. Нужно забрасывать обращениями европейские структуры — долбать их всех, проще говоря. Тот же Европейский суд по правам человека. И ввиду того, что это все когда-то переполнит чашу, накопится критическая массса — и тогда кто-то за это ответит. Но говорить о том, что завтра кто-то ответит… Сейчас я в этом сомневаюсь.

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