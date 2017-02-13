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Источник Правда.Ру

Лидера ку-клукс-клана США нашли мертвым

Мир

Тело 51-летнего президента ку-клукс-клана в штате Вирджиния Фрэнка Анконы  было обнаружено  в одной из рек американского штата Миссури.

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Фото: AP

Как сообщает ABC, его труп нашли местные рыбаки. В полиции отмечают, что несколько дней назад Анкона сам собирался отправиться на рыбалку. Последней, кто общался с региональным президентом ККК, была его жена - 8 февраля она проводила Анкону на работу, и с тех пор его никто не видел.

Офис шерифа округа Вашингтон уточняет, что в лесном массиве неподалёку от места обнаружения Анконы лесники нашли его автомобиль.

Полиция считает обстоятельства смерти Анконы подозрительными, и уже нашла одного свидетеля по делу. Точную причину смерти назовут после проведения экспертизы.

Анкона называл себя лидером миссурийского Ку-Клукс-Клана. Организация принимала активное участие в беспорядках 2014 года в Фергюсоне, начавшихся после того, как полицейский застрелил безоружного 18-летнего афроамериканца. Ку-Клукс-Клан принял тогда сторону полиции и распространял листовки с призывами прекратить демонстрации. Анконе, в частности, приписывали угрозы расправы в адрес группировка "Анонимус", которая поддержала демонстрантов.

 

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