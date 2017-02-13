ВСУ заявили о разгроме "неизвестного вооруженного формирования" на границе с Крымом

В Херсонской области произошел конфликт бойцов ВСУ с представителями незаконного вооруженного формирования, сообщило министерство обороны Украины. .

Фото: AP

"Подразделение, входящее в состав воинской части оперативного командования "Юг" и выполняющее боевые задачи в Херсонской области, на границе с Крымом, обустраивали по приказу командира боевые позиции. Во время осуществления необходимого перечня работ на позиции прибыли максимально вооружённые представители незаконного вооружённого формирования", — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы оперативного командования "Юг" со ссылкой на заявление подразделения.

Отмечается, что представители вооружённого формирования были задержаны и разоружены.

Позднее стало известно, что конфликт произошел в поселке Чонгар Генического района Херсонской области, где неизвестные захватили базу крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана. Информация с места события поступает противоречивая.

По сообщениям крымско-татарской радиостанции "Куреш", вооруженные до зубов люди протаранили бронетранспортером забор базы, а также переехали палатку, в которой находились люди. Весь личный состав батальона был захвачен, всех их уложили на пол. При этом захватчики делали предупредительные выстрелы в воздух и по ногам служащих батальона.

Также сообщается, что на территории базы работают представители прокуратуры и взрывотехники.

В свою очередь экс-уполномоченный по правам инвалидов Алексей Журавко сообщил на своей странице в Facebook, что стычке предшествовал конфликт между местными жителями и бойцами крымско-татарского батальона. Жители Херсонщины сообщили об одном убитом. За местных жителей якобы заступились представители нацгвардии, в свою очередь на помощь бойцам батальона выдвинулись представители "Правого сектора" (организация запрещена в РФ), передает "МК Крым".

Как сообщала "Правда.Ру", один из инициаторов продовольственной и энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов сообщил ранее о создании добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана, который будет сосредоточен на границе с Крымом в Херсонской области Украины и уже насчитывает 560 человек.

По словам Ислямова, задача батальона — воевать за возвращение Крыма в состав Украины. Крымское следственное управление ФСБ России по материалам прокуратуры Крыма возбудило уголовное дело по факту создания этого батальона.

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