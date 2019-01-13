National Interest: союз России и Китая – кошмар для США

Сегодня весь мир становится свидетелем того, как Российская Федерация и Китайская народная республика разрешили все свои многочисленные конфликты и развивают эффективное двухстороннее сотрудничество.

Для Соединенных Штатов Америки же дружба Москвы и Пекина не значит ровным счетом ничего хорошего, уверены на Западе. Таким мнением, например, делится американское аналитическое издание The National Interest.

По мнению журналистов, официальный Вашингтон совершил серьезный просчет, не предприняв никаких действий, чтобы предупредить опасное сближение России и Китая. Эксперты из The National Interest сетуют, что США сдают позиции. Когда-то, указывают они, во второй половине прошлого века, отношения Вашингтона с Москвой и Пекином по отдельности были даже лучше, нежели связь РФ и КНР сегодня.

Также, что примечательно, американские эксперты считают, будто официальный союз между Россией и Китаем сегодня невозможен. Это было бы кошмером для США, резюмируют они.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению The National Interest, Российская Федерация и Китайская народная республика совместными усилиями могут легко уничтожить авиацию Соединенных Штатов Америки. У американского правительства, уверены эксперты, есть серьезные причины для волнения.

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