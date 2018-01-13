Тайный эротический роман Макрона обсуждают французские СМИ

Французские СМИ вовсю обсуждают эротический роман, написанный нынешним президентом Макроном во времена своей молодости об отношениях с учительницей. Сейчас эта учительница — уже жена Макрона, Бриджит.

Поводом стали откровений первой леди Франции о своей биографии. Книга вот-вот выйдет в свет. Согласно источнику автора биографии первой леди журналиста Маэль Брун, в 1993 году 16-летний Макрон написал роман и несколько стихов.

А новые слухи появились после того, как бывшая соседка Макрона намекнул на то, что предметом романа были отношения Макрона с его будущей женой Бриджит, с которой он познакомился, когда училась в школе.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в ноябре прошлого года прошли манифестации, против реформ в социально-трудовой сфере, предложенных президентом Франции Эммануэлем Макроном и его правительством.

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