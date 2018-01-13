Тайный эротический роман Макрона обсуждают французские СМИ

Французские СМИ вовсю обсуждают эротический роман, написанный нынешним президентом Макроном во времена своей молодости об отношениях с учительницей. Сейчас эта учительница — уже жена Макрона, Бриджит.
Поводом стали откровений первой леди Франции о своей биографии. Книга вот-вот выйдет в свет. Согласно источнику автора биографии первой леди журналиста Маэль Брун, в 1993 году 16-летний Макрон написал роман и несколько стихов.
А новые слухи появились после того, как бывшая соседка Макрона намекнул на то, что предметом романа были отношения Макрона с его будущей женой Бриджит, с которой он познакомился, когда училась в школе.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в ноябре прошлого года прошли манифестации, против реформ в социально-трудовой сфере, предложенных президентом Франции Эммануэлем Макроном и его правительством.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Руководство украинской компании "Южмаш" требует от России $8,245 млн для завершения строительства ракеты "Зенит-2SLБ", чтобы запустить спутник "Лыбидь".
Экономическая программа кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина представляет собой классический предвыборный популизм, так как не имеет никакого отношения к реальной ситуации в экономике РФ. Как считают эксперты, ее реализация грозит обернуться ухудшением ситуации с доходами населения и разбалансировкой экономики в целом.
Минприроды предлагает избавиться от существующих сейчас в многоэтажных домах мусоропроводов для раздельного сбора мусора.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.