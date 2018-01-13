В США ряд бывших военных призывает ограничить право президента США Дональда Трампа на использование ядерного оружия и возможности пуска ракет. В конгресс направлено письмо, где заявляется, что Трамп "представляет очевидную и настоящую опасность для США и всего мира", сообщает CBS.
Письмо подписано офицерами, ранее занимавшимися работой на ядерных объектах США и отвечающих за пуск ракет. Они боятся, что Трамп действительно "нажмет кнопку" в пику КНДР.
"Подобные высказывания опасны и чреваты катастрофическими последствиями", -- пишут офицеры.
В обращении сказано, что власть президента в США ничем не ограничена и "нет надежных гарантий", что главу государства смогут остановить от опрометчивых решений.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что американский президент Дональд Трамп рассказал о красной кнопке. По словам главы Белого дома, "она больше и она работает".
Как написал президент США в своем Twitter, "лидер Северной Кореи недавно заявил, что ядерная кнопка постоянно находится на его столе. У меня тоже есть такая кнопка, но она куда больше, чем его, и она работает!".
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