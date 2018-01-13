В Одессе из-за отсутствия денег на отопление закрылись вузы

В Одессе три вуза закрылись до конца февраля из-за нехватки денег на отопление. Это Национальный университет имени Мечникова, Юридическая академия и Академия пищевых технологий, сообщает 048. ua.

Занятий не будет до конца февраля. Учебные заведения были открыты до конца декабря, а уже с 1 января всех студентов отпустили домой. В университетах объявили, что как минимум до 26 февраля занятий не будет, пишет издание.

Но это не все беды институтов. С начала года стали действовать новые нормы по качеству света в аудиториях. Следовать им учебные заведения не могут также из-за отсутствия денег. Причем, это коснулось большинства одесских вузов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что отопительный сезон на Украине начался с отсутствия тепла во многих городах. В ряде регионов дома, школы и больницы до сих пор мерзнут.

В некоторых городах каникулы у учащихся начались раньше времени из-за холода в помещениях. Причиной этого стали изношенность теплосетей и долги населения перед коммунальными службами.

Сообщается, что в настоящее время полностью отключён от отопления город Славутич Киевской области, половина населения которого являются сотрудниками Чернобыльской АЭС.

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