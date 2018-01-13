Трампа "посадили" в дыру из-за жестких слов о мигрантах

В США журнал The New Yorker опубликовал обложку, которая посвящена высказываниям президента Дональда Трампа о мигрантах из "стран-грязных дыр". В продажу тираж поступит только 22 января.

Фото: Twitter

Автор рисунка — Энтони Руссо. Он назвал свою работу "В дыре". Изображение представляет собой большую черную дыру (яму), из которой видна голова человека с прической как у Дональда Трампа.

По мигрантам Трамп прошелся в ходе обсуждения с конгрессменами программы соглашения о мигрантах из Гаити, Сальвадора и стран Африки. Он заявил, что не понимает, "почему кто-то хочет, чтобы все эти люди из грязных дыр приезжали сюда?".

Фраза вызвала волну негодования со стороны мирового сообщества. Один из американских конгрессменов пригрозил президенту импичментом. Представитель Гаити выразил возмущение и потребовал от США объяснений. В ООН слова Трампа назвали расистскими, сам же президент США объяснился.

Трамп признал, что высказался жестоко, но не произносил тех слов, которые ему приписывают.

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