КНДР отправит своих артистов на Олимпиаду в Пхенчхан

КНДР сейчас договаривается с Южной Кореей о том, чтобы отправить на гастроли своих артистов 15 января. Такой шаг последовал после того, как Сеул предложил представителям двух стран обсудить участие северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает южнокорейское министерство по делам национального объединения.

Стороны уже договорились об участии Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и возобновлении переговоров по военным вопросам. А 9 января прошел первый за три года раунд переговоров по нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей.

По поводу артистов встреча должна состояться в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что лидер КНДР Ким Чен Ын приказал открыть "горячую линию" с Южной Кореей. Она долгое время не использовалась.

Первым вопросом обсуждения станет возможное участие делегации КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Сообщается, что Ким Чен Ын приветствует поддержку, оказанную Южной Кореей его мирному предложению об участии делегации.

Напомним, 2 января глава министерства по делам объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн предложил организовать встречу в демилитаризованной зоне для обсуждения вопроса об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.

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