КНДР сейчас договаривается с Южной Кореей о том, чтобы отправить на гастроли своих артистов 15 января. Такой шаг последовал после того, как Сеул предложил представителям двух стран обсудить участие северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает южнокорейское министерство по делам национального объединения.
Стороны уже договорились об участии Северной Кореи в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане и возобновлении переговоров по военным вопросам. А 9 января прошел первый за три года раунд переговоров по нормализации отношений между КНДР и Южной Кореей.
По поводу артистов встреча должна состояться в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что лидер КНДР Ким Чен Ын приказал открыть "горячую линию" с Южной Кореей. Она долгое время не использовалась.
Первым вопросом обсуждения станет возможное участие делегации КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане.
Сообщается, что Ким Чен Ын приветствует поддержку, оказанную Южной Кореей его мирному предложению об участии делегации.
Напомним, 2 января глава министерства по делам объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн предложил организовать встречу в демилитаризованной зоне для обсуждения вопроса об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.
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