Создатель WikiLeaks троллит политиков загадочными сообщениями

Джулиан Ассанж, создатель разоблачительного сайта WikiLeaks буквально вводит в ступор пользователей загадочными сообщениями. На своей странице в "твиттере" Ассанж публикует многозначительные и никому не понятные записи.

Последней стало изображение шахматной партии. Никаких пояснений к этому главный редактор WikiLeaks не дает.

А на второй день наступившего года Ассанж опубликовал очень странную запись, представляющую собой код из 60 знаков и ссылку на клип Paper Planes певицы M. I.A. В ролике девушка поет о том, что у нее данных больше, чем у КГБ.

Что означает странный код, никто так понять и не смог. Зато все маются догадками на предмет того, что задумал Ассанж.

Сам создатель разоблачительного сайта, как сообщала уже "Правда.Ру", сейчас проживает в эквадорской дипмиссии в Лондоне, где ему с 2012 года предоставляется убежище. В мировых СМИ появилась информация о том, что главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж получил паспорт гражданина Эквадора.

Что характерно, МИД Эквадора не стал подтверждать или опровергать сообщения СМИ о предоставлении Джулиану Ассанжу гражданства страны. По данным агентство EFE, "министерство иностранных дел Эквадора подчеркивает, что не будет реагировать на слухи и на передаваемую вне правильного контекста информацию, касающуюся этого случая".

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